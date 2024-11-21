РФ увечері скинула авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: 6 поранених
Російська окупаційна армія ввечері 20 листопада скинула авіабомбу на житлові будинки Костянтинівки Донецької області. Внаслідок цього поранення отримали 6 людей
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що 20 листопада близько 22:00 росіяни завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби "ФАБ-250" із модулем УМПК. Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу.
Унаслідок атаки поранення дістали 5 жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку.
Крім цього, пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.
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