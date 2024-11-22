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ППО, 1050 військових і 5 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом доби 21 листопада російська окупаційна армія втратила ще 1050 своїх військових. Сили оборони також знищили танк, 5 ворожих артсистем та систему ППО
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 728300 (+1050) осіб,
- танків ‒ 9399 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
- артилерійських систем – 20736 (+5) од,
- РСЗВ – 1254 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів - 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+1).
Дані уточнюються.
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