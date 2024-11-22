До зимових свят вийде інклюзивна аудіовистава для дітей "Легенди Чарівнолісся"

Фентезійна аудіовистава "Легенди Чарівнолісся", режисером якої Віктор Андрієнко, буде розміщена у вільному доступі на SWEET.TV. А 27 листопада об 11:30 відбудеться пресконференція з нагоди її виходу у світ.

Інклюзивна аудіовистава "Легенди Чарівнолісся" - це новаторський проєкт, створений за підтримки Українського культурного фонду, у співпраці з ВГО "Українська спілка інвалідів (УСІ)" та за сприяння Національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Вона заснована на сучасній українській дитячій фентезі-книжці з однойменною назвою й поєднує захопливий сюжет з грою двадцяти чотирьох професійних українських акторів, які озвучують різних персонажів. Авторський саундтрек і звукові спецефекти − створюють відчуття повного занурення в атмосферу й посилюють глибину та захопливість оповіді.

Семигодинна Аудіовистава "Легенди Чарівнолісся" − це фентезійно-драматичний і водночас веселий контент, що не лише захопить дітей своїм казковим змістом, а й сприятиме вихованню таких цінностей, як дружба, взаємодопомога та співчуття. Крім того, проєкт неодмінно допомагатиме українським дітлахам розвивати пам'ять, увагу, мислення, емоційний інтелект й заохочуватиме вивчати та зберігати рідну мову і культуру.

Участь у проєкті незрячої дівчинки Діани Патереги, судячи з її реакції та відгуків її друзів, посприяла тому, що багато дітей з порушеннями зору стали більш упевненими в собі й повірили в те, що вони можуть займатися творчістю у будь-якому жанрі. Подібні ініціативи грають важливу роль у боротьбі з упередженістю та бар'єрами, що пов'язані з інклюзією, формуючи шанобливе ставлення до кожної людини, незалежно від її фізичних або ментальних особливостей.

Вже на день Святого Миколая аудіовистава "Легенди Чарівнолісся" буде розміщена у вільному доступі на інтернет-платформі національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Пресконференція з нагоди виходу аудіовистави відбудеться 27 листопада, об 11.30.

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 2 − пресцентр УКМЦ.

Учасники пресконференції:

Віктор Андрієнко – режисер аудіовистави «Легенди Чарівнолісся», Заслужений артист України, актор та режисер театру і кіно, сценарист, продюсер, письменник, Член Спілки театральних і кінодіячів України

Михайло Войчук – голос аудіовистави (казкар), український актор театру, кіно та дубляжу, диктор, телерадіоведучий, Заслужений артист України

Марк Терещенко – виконавець головної ролі (хлопчик Марек), актор

Діана Патерега – виконавиця головної ролі (Лісунка Олеся), акторка та музикантка з порушенням зору

Дмитро Решетченко - заступник Виконавчої директорки з проєктної роботи, член Дирекції Українського культурного фонду

Оксана Потимко − виконавчий директор Львівського обласного осередку

ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ», Радник міського голови Львова,

Почесний Амбасадор Львова, Заслужений працівник соціальної сфери України, Кандидат історичних наук

Марина Русак − директор з маркетингу національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.