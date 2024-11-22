Окупанти обстріляли Херсон: поранення дістав літній чоловік
У п'ятницю, 22 листопада, російська армія обстріляла Херсон, в результаті чого в одному з районів поранення дістав 68-річний чоловік
Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, після 10:00 ворожі війська обстріляли Корабельний район Херсона.
Внаслідок цього осколкове поранення плеча отримав 68-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Наразі вони дообстежують постраждалого.
- Російські окупанти в четвер, 21 листопада, завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в Кривому Розі. Внаслідок атаки 32 людини отримали поранення, серед них двоє дітей.
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