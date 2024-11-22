Окупанти обстріляли Херсон: поранення дістав літній чоловік

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, після 10:00 ворожі війська обстріляли Корабельний район Херсона.

Внаслідок цього осколкове поранення плеча отримав 68-річний чоловік. Він сам звернувся до медиків. Наразі вони дообстежують постраждалого.