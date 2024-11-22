Patriot - не зовсім та зброя, потрібні такі ЗРК, як на базі США в Польщі, - генерал Романенко про збиття міжконтинентальних ракет РФ
Генерал, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко зазначив, що українські фахівці спільно з союзниками вивчають питання протидії МБР
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіянами була застосована нова зброя, і треба розбиратися, чим її знищувати. Пам'ятаємо, як заходили путінські "кинджали", і його воєнні тоді казали, що один "кинджал" обов'язково досягає цілі. Але з'ясувалося, що це не так. Колись росіяни за атаку застосовували по Києву 11 таких ракет, і всі вони були збиті. Тому наші фахівці спільно з союзниками вивчають це питання", - зауважив Романенко.
За словами засновника благодійного фонду "Закриємо небо України", Patriot – це не зовсім той комплекс, який може збивати МБР, але потрібно розібратися, тому й необхідно боротися за інші комплекси, такі, як ті, що були поставлені на американській базі в Польщі.
"Це морська система ПРО, адаптована для суходолу. Також існує більш потужна система THAAD, але вона коштує понад 50 млрд доларів, і зараз нам її не нададуть. Тобто ситуація досить непроста, і над нею треба працювати", - додав Романенко.
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