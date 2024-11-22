Експериментальне випробування РФ залишків міжконтинентальних ракет РС-26, - Згурець про удар по Дніпру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми бачили повідомлення закордонних ЗМІ, що йдеться не про використання міжконтинентальної балістичної ракети, а про ракету середньої дальності, і, що парадоксально, обидві сторони (українська та закордонна) праві. Однак це дещо зменшує фокус уваги на тому, що насправді відбулося", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express пояснив, що ракета, яка має дальність польоту понад 5500 км, вважається міжконтинентальною балістичною ракетою. Ракета РС-26 пройшла кілька випробувань. У 2012 році відбулися випробування з дальністю 5800 км, що фактично відносить цю ракету до міжконтинентальних балістичних ракет.

"Але чому Росія прагнула задекларувати відстань 5800 км, щоб цю ракету вважали міжконтинентальною балістичною ракетою? Тому що вона створювалася як ракета середньої й малої дальності, тобто в проміжку від 500 до 5500 км. І це був закамуфльований варіант створення ракет, які до 2019 року було заборонено виробляти, оскільки між США та Росією діяв договір про ракети середньої та малої дальності, який забороняв обом сторонам мати ракети в діапазоні від 500 км до 5500 км", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що РС-26 розроблялася як міжконтинентальна ракета за дальністю пуску, що було продемонстровано під час одного пуску. Однак де-факто це виявилася ракета середньої дальності, що свідчить про значно меншу її реальну дальність.

"Важливо розуміти, що це не серійно виготовлена ракета, вона не поставлена на озброєння, і, за моїм переконанням, а сьогодні це підтвердили речники Пентагону, йшлося про експериментальне випробування залишків ракет РС-26, які збереглися у РФ", - резюмував Згурець.