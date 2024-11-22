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В Австрії показали фільм "Буча" про окупацію Київщини

Дар'я Тарасова
22 листопада, 2024 п'ятниця
08:51
Кіно

У Відні до 1000-го дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов показ художнього фільму "Буча" режисера Станіслава Тіунова

Зміст

Про це повідомили на facebook-сторінці фільму.

У столиці Австрії 19 та 20 листопада відбулися спеціальні покази фільму "Буча" режисера Станіслава Тіунова та продюсера і сценариста Олександра Щура. Покази були присвячені 1000 днів з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Заходи організували представництва США, ЄС та України в ОБСЄ, посольство України в Австрії в партнерстві з громадською організацією Unlimited Democracy.

"1000 днів тому Буча була маленьким українським містечком з 37 тис. людей. Уявіть, що російські війська і танки заходять у ваше місто, ворог починає блокувати мости і патрулювати ваші вулиці. Ми всі знаємо, що за цим наступило - систематичне насильство, масові вбивства і поховання - все це підтвердили представники ООН, ОБСЄ та численні світові ЗМІ. Ці дії є зафіксованими злочинами проти людства", - заявив заступник голови місії США при ОБСЄ Тім Хенвей, виступаючи перед глядачами у Відні.

Художня драма режисера Станіслава Тіунова та продюсера і сценариста Олександра Щура розвіює пропагандистські наративи Росії та розкриває жахливу правду про події в Україні, що розгорнулися на початку повномасштабного вторгнення в містах Буча, Ворзель та Гостомель. 

Фільм розповідає історію громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. 

У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко.

В український прокат фільм вийшов 7 листопада.

  • У червні вийшов трейлер української стрічки "Буча", сюжет якої заснований на реальних подіях, що відбулися під час окупації Київщини.
  • У січні фільм показали в Українському домі в США.
  • Фільм встиг потрапити у скандал. У лютому українці розкритикували англомовний постер стрічки "Буча" через те, що на ньому використали знімок з наслідками бомбардування росіянами Бородянки. Сценарист та продюсер Олександр Щур назвав українське суспільство "дуже хворим" через невдоволення постером.

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Австрія
Війна з Росією
окупанти
Буча
підтримка України
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