Творці фільму "Буча" розмістили на постері фото з Бородянки і розкритикували тих, кого це обурило

Реакцію на критику опублікували на Facebook-сторінці фільму.

Сценарист та продюсер художнього фільму про початок повномасштабної війни "Буча" Олександр Щур обурився, що українці розкритикували англомовний постер стрічки через те, що на ньому використали знімок з наслідками бомбардування росіянами Бородянки.

Фото: Facebook bucha.film

Допис, оприлюднений зі сторінки bucha.film був написаний Олександром Щуром, як він сам зазначив у коментарях до нього. У тексті продюсер фільму назвав українське суспільство "дуже хворим, можливо невиліковно". Згодом ці слова були замінені на "суспільство поранене".

Фото: Скриншот з Facebook-сторінки фільму "Буча"

"Приходять люди, які не бачили фільм, і розганяють хейт: що на англомовному постері у нас: Бородянка — який жах! І це переглядають тисячі і репостять сотні людей з образами та хейтом. Ви серйозно? Ви думаєте команда, яка працює над кіно два роки, не знає де Буча, а де Бородянка? Ви взагалі в курсі, що таке постер фільму?", - написав Щур.

Сценарист стрічки навів для прикладу постери таких фільмів, як "Дюнкерк", "Піаніст", "Список Шиндлера", які, на його думку, створені за тим же принципом, що й постер фільму "Буча". Він зазначив, що цей англомовний постер з поваги до України безплатно допомагали робити найкращі фахівці з AppleTV London. До того ж дія фільму відбувається не тільки у Бучі, а у Києві, Ворзелі, Гостомелі, Бородянці.

"Тільки після сьогоднішнього перегляду нас звуть у парламент Великої Британії. Ми це робимо, щоб країна отримувала гроші та зброю. А ви сидите у своїх твітерах, фейсбуках та інстаграмах і витрачаєте енергію і час на злобу, хейт і ненависть до людей, яким болить за цю країну", - звернувся Щур до коментаторів.

Щур наголосив, що фільм "Буча" вже два тижні представляють "у США та Великій Британії конгресменам, сенаторам, послам, журналістам" і всі вони начебто кажуть, що це "дуже вчасно і може вплинути на надання 60 млрд Україні".

У коментарях людей обурив тон допису, а продюсер фільму звинуватив людей у тому, що їхнє мислення "лише пряме".

Фото: Скриншот з Facebook

Фото: Скриншот з Facebook

Фото: Скриншот з Facebook