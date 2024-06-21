Вийшов офіційний трейлер фільму "Буча", заснованого на реальних подіях
Українська стрічка "Буча", сюжет якої заснований на реальних подіях, що відбулися під час окупації Київщини, вийде у прокат 7 листопада
Офіційний трейлер оприлюднили на YouTube.
Сюжет драми заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель на Київщині під час російської окупації на початку 2022 року.
Фільм розповідає історію громадянина Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.
У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко. Режисером фільму виступив Станіслав Тіунов, автором сценарію та продюсером - Олександр Щур.
- Перша стрічка з майбутньої серії жахів, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій, вийде в прокат 22 серпня.
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