Вийшов офіційний трейлер фільму "Буча", заснованого на реальних подіях

Офіційний трейлер оприлюднили на YouTube.

Сюжет драми заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель на Київщині під час російської окупації на початку 2022 року.

Фільм розповідає історію громадянина Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко. Режисером фільму виступив Станіслав Тіунов, автором сценарію та продюсером - Олександр Щур.