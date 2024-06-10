Вийшов офіційний трейлер фільму жахів "Конотопська Відьма" про помсту окупантам
Перша стрічка з майбутньої серії жахів, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій, вийде в прокат 22 серпня
Офіційний трейлер оприлюднили на YouTube.
FILM.UA Group випустив перший офіційний трейлер фільму жахів "Конотопська відьма" режисера Андрія Колесника. Це стрічка про помсту окупантам, на яку вони всі заслуговують, що вийде у світ 22 серпня 2024 року. Це буде перша стрічка з майбутньої лінійки жахів FILM.UA Group, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій.
За сюжетом прадавня відьма з Конотопу звертається до своїх потужних магічних сил, прагнучи помсти російським солдатам, які окупували її рідне місто й убили нареченого. Вона наганяє на кривдників криваві кари, насолоджується стражданнями й дедалі більше поринає у морок.
Фільм має вікове обмеження 18+.
Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Малкова та зірка "Спіймати Кайдаша" і "Чорного ворона" Тарас Цимбалюк. Епізодичні ролі також зіграли ведучий і військовий Даніель Салем, актори і військові Олександр Печериця та Володимир Ращук, а також танцівник і модель ветеран Назар Грабар.
Фільм отримав державне фінансування. У тизері звучить пісня Енджі Крейда "Враже".
Над фільмом працювали продюсерка Ірина Костюк та сценарист Ярослав Войцешек, відомі роботою над анімацією "Мавка. Лісова пісня".
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