В Українському домі у США показали художній фільм "Буча", який розвіює міфи російської пропаганди
В Українському домі в США відбувся перший кіновечір у 2024 році, на якому в присутності режисера та сценариста показали фільм "Буча" про початок повномасштабної війни
Про це повідомила амбасадорка України в США Оксана Маркарова у Facebook.
30 січня відбувся перший кіновечір в Українському домі у США в 2024 році. У присутності режисера Станіслава Тіонова та продюсера і сценариста Олександра Щура показали український художній фільм "Буча".
Це художня драма, яка розвіює пропагандистські наративи Росії та розкриває жахливу правду про події в Україні, що розгорнулися на початку повномасштабного вторгнення в містах Буча, Ворзель та Гостомель.
"Фільм розповідає, як Костянтин Гудаускас, громадянин Казахстану, який жив в Україні, рятував українців з окупованих територій. Костянтине, фільм точно "торкнувся сердець глядачів тут", як ви казали", - зазначила Маркарова.
Фото: Facebook Оксани Маркарової
Покази фільму в США є частиною проєкту ArtAgainstPropaganda, який протистоїть російській пропаганді у всьому світі.
Посол також подякувала Українському конгресовому комітету Америки, його лідерам Андрію Футею та Михайлу Савківу, які допомогли з організацією показу.
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