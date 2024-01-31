В Українському домі у США показали художній фільм "Буча", який розвіює міфи російської пропаганди

Про це повідомила амбасадорка України в США Оксана Маркарова у Facebook.

30 січня відбувся перший кіновечір в Українському домі у США в 2024 році. У присутності режисера Станіслава Тіонова та продюсера і сценариста Олександра Щура показали український художній фільм "Буча".

Це художня драма, яка розвіює пропагандистські наративи Росії та розкриває жахливу правду про події в Україні, що розгорнулися на початку повномасштабного вторгнення в містах Буча, Ворзель та Гостомель.

"Фільм розповідає, як Костянтин Гудаускас, громадянин Казахстану, який жив в Україні, рятував українців з окупованих територій. Костянтине, фільм точно "торкнувся сердець глядачів тут", як ви казали", - зазначила Маркарова.

Фото: Facebook Оксани Маркарової

Покази фільму в США є частиною проєкту ArtAgainstPropaganda, який протистоїть російській пропаганді у всьому світі.

Посол також подякувала Українському конгресовому комітету Америки, його лідерам Андрію Футею та Михайлу Савківу, які допомогли з організацією показу.