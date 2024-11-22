У Німеччині розпочалася підготовка до потенційної війни з Росією, - ЗМІ

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Документ обсягом близько 1000 сторінок під назвою "План операції "Німеччина" містить детальні інструкції на випадок військових дій. Зокрема, там перераховані об'єкти інфраструктури, що підлягають особливому захисту, а також прописані дії в умовах оборони і кризи.

У разі напруженості на східному фланзі НАТО Німеччина стане ключовим центром для перекидання військ, військової техніки, продовольства і медикаментів.

У плані чітко окреслена роль бізнесу. На зустрічі в Гамбурзі підполковник Йорн Плішке рекомендував компаніям навчати співробітників навичкам, які можуть бути корисними в кризовій ситуації, наприклад, управління вантажівками.

"70% водіїв вантажівок у Німеччині - східноєвропейці. У разі війни їх може просто не виявитися в країні", - заявив Плішке.

Бундесвер також закликає компанії розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно із забезпеченням автономного енергопостачання, наприклад, через дизельні генератори. Переговори вже провели з представниками торгівлі, промисловості та сільського господарства. Подібні заходи організовуються по всій країні.

Плішке підкреслив, що загроза стає реальною вже зараз. Він згадав випадки шпигунства, польоти безпілотників, виявлення схованок зі зброєю, а також спроби саботажу і кібератак.

"Росія активно готується до війни і може бути готовою до нових нападів через 4-5 років", - заявив він із посиланням на дані спецслужб.

У відповідь на зростаючі ризики сенат Гамбурга посилив антикризове управління і цивільну оборону, створивши 40 додаткових постів. Також було введено в дію третю роту внутрішньої безпеки, що складається з добровольців.

У Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних і військових сил під назвою "Червоний шторм Альфа", спрямовані на захист портової інфраструктури від саботажу. Утім у майбутньому заплановані більш масштабні навчання "Червоний шторм Браво", які охоплять транспортний і логістичний сектори.