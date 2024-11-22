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Головна Світ Байден розкритикував ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галланта та пообіцяв подальшу підтримку Ізраїлю

Байден розкритикував ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галланта та пообіцяв подальшу підтримку Ізраїлю

Ксенія Золотова
22 листопада, 2024 п'ятниця
10:32
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й міністра оборони країни Йоава Галланта

Зміст

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає еквівалентності - жодної", - заявив Байден.

Він запевнив, що США завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.

  • Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта, а також командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. В офісі очільника ізраїльського уряду відреагували й назвали такі ордери "антисемітськими". Своєю чергою Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС є обов’язковими до виконання для всіх членів ЄС.

 

Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Джо Байден
Кримінал
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
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