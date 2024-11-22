Байден розкритикував ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галланта та пообіцяв подальшу підтримку Ізраїлю

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає еквівалентності - жодної", - заявив Байден.

Він запевнив, що США завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.