Spotify назвав пісню, яка найшвидше набрала 1 млрд прослуховувань на стримінгу
Пісня Die With a Smile Леді Гаги та Бруно Марса сягнула позначки в 1 млрд прослуховувань за 3 місяці, що стало рекордом на стримінговому сервісі
Про це повідомили в instagram Spotify.
Спільна пісня американського музиканта і продюсера, володаря "Ґреммі" Бруно Марса та американської співачки й акторки Леді Гаги Die With a Smile вийшла на стримінгу Spotify 16 серпня 2024 року. За три місяці композиція отримала понад 1 млрд прослуховувань на музичній платформі, встановивши рекорд Spotify як пісня, що найшвидше досягла 1 млрд прослуховувань.
У Spotify назвали це легендарною поведінкою.
Як пише Variety, трек, який був випущений у серпні як самостійний сингл, миттєво став хітом, дебютувавши під №3 у чарті Billboard Hot 100. Відтоді пісня отримала різні версії, зокрема й акустичну ітерацію Live in Las Vegas (Наживо в Лас-Вегасі).
Нещодавно Die With a Smile була номінована на дві премії "Ґреммі" 2025 року: у категорії "Пісня року" та "Найкраще виконання поп дуету/групи".
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