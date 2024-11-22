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OPINION

Загроза ядерного удару з боку Росії дуже низька

Віктор Андрусів
22 листопада, 2024 п'ятниця
10:02
Погляд

Знову поповзли розмови про можливий ядерний удар. Це, звісно, стало наслідком приходу до влади в США переляканих і стурбованих з цього приводу людей

Зміст

Про ядерний удар я дуже багато писав у 22-му і 23-му. Треба, мабуть, освіжити.

1. Жодних передумов для завдання ядерного удару сьогодні немає. Так, ми вдарили ракетами по "ісконній землі", але ядерна відповідь буде непомірною ескалацією з боку Росії, і Путін дуже добре це знає. 

Щобільше, Путін не у відчаї. Його м'ясна стратегія, помножена на провал Заходу в забезпеченні нас озброєнням, і реалізації ефективних санкцій — приносить успіх. Він відгризає кілометр за кілометром нашу землю. Він вже не спішить нікуди. Для чого йому завдавати ядерний удар?

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2. Є ілюзія про якийсь великий ядерний удар з боку РФ, який все знищить. Це не так. Якщо РФ вирішить завдати такого удару, він може мати два варіанти. Перший — запуск ядерної ракети в Чорне море. Це демонстрація без наслідків, але достатньо серйозна, щоб її не проігнорували. Другий — тактичний ядерний удар на фронті. Це невеликий заряд (за ядерними мірками), який вистрілять по позиціях наших військ в полі. Це не мій аналіз, це дані західних розвідтовариств.

3.Згідно з тими планами, які були розроблені на Заході у 22-му році, у разі застосування  РФ ядерної зброї в будь-якому форматі, Захід мав нанести не ядерний удар. Як варіант, розглядалось знищення російського флоту в Чорному морі (в принципі, ми з цим частково вже і без Заходу справились). На жаль, я думаю, що позиції щодо відповіді Путіну на ядерну загрозу сьогодні значно слабші, ніж у 22-му році.

Поки що загроза ядерного удару дуже низька, навіть порівняно з 22-м, коли орки панічно тікали з-під Харкова.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
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Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
ядерна небезпека
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