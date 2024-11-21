А, ну так. Швидше за все, це Україна "винувата", що Москва вчинила акт збройної агресії.

Так само як Чехословаччина була "винувата" у 1938 році, а Польща — у 1939 році.

Як "винуватою" була жертва зґвалтування, бо якби спідниця була довше колін, то ґвалтівник не зацікавився б.