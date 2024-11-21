Якщо Москва застосує "ядерку", то отримає таку ж відповідь
Що там чутно з боку Ілона Маска, Трампа-молодшого, Орбана і Фіцо відносно погроз Москви (вустами офіційної особи Медведєва) застосувати ядерну зброю по Києву? Може, я щось пропустив?
А, ну так. Швидше за все, це Україна "винувата", що Москва вчинила акт збройної агресії.
Так само як Чехословаччина була "винувата" у 1938 році, а Польща — у 1939 році.
Як "винуватою" була жертва зґвалтування, бо якби спідниця була довше колін, то ґвалтівник не зацікавився б.
Не перестаю повторювати: має бути спільна публічна заява Вашингтона, Лондона і Парижа про те, що у разі застосування Москвою ядерної зброї проти України, це матиме неминучим наслідком застосування у відповідь ядерної зброї по території РФ.
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Лише це і ніщо інше знизить ймовірність ядерної ескалації до нуля.
Все інше лише заохочує мавпу з гранатою, яка через власну психологію пітерського гопника сприймає мовчання західних держав як результат залякування західного світу — подальшого заохочення агресії та переділу політичної карти світу. Причому не лише Росією і не лише відносно України.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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