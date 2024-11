Фанатам Queen пропонують купити дробові частки роялті від 4 пісень гурту

Про це повідомляє Variety.

З 21 листопада до 5 грудня шанувальники популярного британського гурту Queen можуть зарезервувати SongShare для чотирьох треків бенду — Under Pressure, It’s A Kind of Magic, I Want It All і The Show Must Go On — а також саундтреку до фільму Bohemian Rhapsody.

Попри те, що група нещодавно продала права на свій музичний каталог разом із різними іншими правами компанії Sony Music за понад $1 млрд, роялті, про які йде мова, надходять зі спадку їхнього покійного співпродюсера Девіда Річардса, який також працював із Девідом Бові, Дюран Дюран, Іггі Поп та іншими. Кожне бронювання включає цифровий і фізичний сертифікат автентичності SongShare, обмежену серію монет та 7-дюймову пам’ятну вінілову платівку лише для дисплея. Після періоду резервування Queen SongShares буде подано на кваліфікацію SEC для публічного продажу. Зароблені роялті виплачуються щокварталу.

SongVest, який каже, що його загальний обсяг продажів становить понад $15 млн, запропонував шанувальникам частку роялті від пісень, записаних Бейонсе, Келлі Кларксон, 50 Cent, Cardi B, Sister Hazel, Bad Bunny, Mariah Carey, Емінемом та іншими.

"Поділитися роботою мого батька з Queen завжди було привілеєм і подарунком. Бачити, як його спадщина втілюється в життя через SongVest, неймовірно важливо. Ці SongShares — це не просто інвестиція. Це запрошення для шанувальників відчути частинку магії Queen і творчого духу мого батька. Музика Queen торкнулася багатьох життів, і це надихає - знати, що шанувальники тепер можуть взаємодіяти з цією магією таким особистим способом", — сказав син продюсера Кріс Річардс.

Генеральний директор SongVest Шон Піс додав, що Фредді Мерк’юрі та Queen назавжди змінили рок-музику, створюючи пісні, які мали глибоке значення для шанувальників різних поколінь.

"Продюсерська спадщина Девіда Річардса оживила майстерність Queen, і ми маємо честь запросити шанувальників розділити цю спадщину та стати частиною музичної історії", - наголосив він.