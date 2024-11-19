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"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS

Дар'я Куркіна
19 листопада, 2024 вiвторок
19:34
Світ Джорджія Мелоні

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що США "відповідають на агресію РФ" дозволом Україні завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS, однак Рим "зробив інший вибір"

Зміст

Про це вона сказала на полях саміту G20, повідомляє Rai News.

Мелоні зазначила, що останній дозвіл Вашингтона - "відповідь на безпрецедентну агресію з боку Росії напередодні G20, в якій Росія бере участь".

"Італія зробила інший вибір, ми завжди були зосереджені на питанні протиповітряної оборони, очевидно, я розумію точку зору інших країн", - додала премʼєрка.

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Водночас Мелоні наголосила, що Італія "буде на боці України", допоки триватиме російська агресія. 

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
Теги:
Новини
Україна
Італія
Війна з Росією
допомога Україні
допомога США Україні
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