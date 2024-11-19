"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS

Про це вона сказала на полях саміту G20, повідомляє Rai News.

Мелоні зазначила, що останній дозвіл Вашингтона - "відповідь на безпрецедентну агресію з боку Росії напередодні G20, в якій Росія бере участь".

"Італія зробила інший вибір, ми завжди були зосереджені на питанні протиповітряної оборони, очевидно, я розумію точку зору інших країн", - додала премʼєрка.

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Водночас Мелоні наголосила, що Італія "буде на боці України", допоки триватиме російська агресія.