Медведчук, Табачник, Лорак, Повалій: Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників та ворога України

Відповідна інформація оприлюднена на сайті президента України.

22 листопада 2024 року Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України.

До першого списку увійшло 34 особи, зокрема колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Вони позбавлені державних нагород України безстроково.

Почесного звання народний артист України позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой. Співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій позбавлені звання заслужений артист України.

Загалом до 10 з 34 у списку застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торгівельних операцій.

Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії "Партія регіонів" та голова відповідної фракції Олександр Єфремов, який мав ордени "За заслуги" І-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Колишній перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін мав ордени "За заслуги" II-III ступенів та звання заслужений юрист України».

Ще 8 осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України, також позбавлені державних нагород України. Це екснардеп II-IV та IX скликань Віктор Медведчук, який був нагороджений орденами "За заслуги" І-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання заслужений юрист України.

Ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки".

Колишній прем’єр-міністр України (2010–2014) Микола Азаров, який був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання "Заслужений економіст України".

Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній генпрокурор України (2010–2014) Віктор Пшонка, який мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Колишній народний депутат III-IX скликань Андрій Деркач мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Настоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.



