Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
Про це він написав у Х.
"Україна отримає $4,8 млрд у рамках проєкту PEACE від Світового банку. Це надзвичайно важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни", - наголосив Шмигаль.
Він подякував Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни та українського народу.
Особливу подяку прем'єр висловив керівництву Світового банку за непохитну підтримку України: "Ваша солідарність зміцнює нашу стійкість і сповнює рішучості рухатися вперед. Разом будуємо сильніше майбутнє!"
- Україна залучить понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку та €150 млн від Європейського Союзу. Відповідні рішення уряд ухвалив у п'ятницю, 15 листопада.
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