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Головна Економіка Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку, - Шмигаль

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку, - Шмигаль

Ксенія Золотова
22 листопада, 2024 п'ятниця
11:40
Економіка Світовий банк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку

Зміст

Про це він написав у Х.

"Україна отримає $4,8 млрд у рамках проєкту PEACE від Світового банку. Це надзвичайно важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни", - наголосив Шмигаль.

Він подякував Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни та українського народу. 

Особливу подяку прем'єр висловив керівництву Світового банку за непохитну підтримку України: "Ваша солідарність зміцнює нашу стійкість і сповнює рішучості рухатися вперед. Разом будуємо сильніше майбутнє!"

  • Україна залучить понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку та €150 млн від Європейського Союзу. Відповідні рішення уряд ухвалив у п'ятницю, 15 листопада.

 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
допомога Україні
допомога США Україні
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