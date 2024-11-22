Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку, - Шмигаль

Про це він написав у Х.

"Україна отримає $4,8 млрд у рамках проєкту PEACE від Світового банку. Це надзвичайно важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни", - наголосив Шмигаль.

Він подякував Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни та українського народу.

Особливу подяку прем'єр висловив керівництву Світового банку за непохитну підтримку України: "Ваша солідарність зміцнює нашу стійкість і сповнює рішучості рухатися вперед. Разом будуємо сильніше майбутнє!"