Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС
Україна залучить понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку та €150 млн від Європейського Союзу. Відповідні рішення уряд ухвалив у п'ятницю, 15 листопада
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку акумульовані завдяки урядам Японії та Великої Британії.
Додаткові €150 млн від Євросоюзу будуть спрямовані на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.
"65 млн євро з цих коштів спрямуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році. Це програма, яку ініціював президент України, і яка вже працює. Тепер ми забезпечуємо необхідні кошти, аби вона працювала і наступного року", - написав Шмигаль.
Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування. Найбільше коштів Україна отримала від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади.
- Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
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