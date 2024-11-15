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Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС

Юлія Лаврук
15 листопада, 2024 п'ятниця
13:29
Економіка Україна ЄС

Україна залучить понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку та €150 млн від Європейського Союзу. Відповідні рішення уряд ухвалив у п'ятницю, 15 листопада

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку акумульовані завдяки урядам Японії та Великої Британії.

Додаткові €150 млн від Євросоюзу будуть спрямовані на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.

"65 млн євро з цих коштів спрямуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році. Це програма, яку ініціював президент України, і яка вже працює. Тепер ми забезпечуємо необхідні кошти, аби вона працювала і наступного року", - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування. Найбільше коштів Україна отримала від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади.

  • Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
допомога Україні
підтримка України
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