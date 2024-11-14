Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Європейська комісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що український уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

"Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - додав Шмигаль.