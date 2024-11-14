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Головна Економіка Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

Юлія Лаврук
14 листопада, 2024 четвер
17:56
Економіка Україна ЄС

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Європейська комісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що український уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

"Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - додав Шмигаль.

  • У лютому Рада Євросоюзу схвалила започаткування програми Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки
  • У жовтні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступний транш у рамках програми Ukraine Facility буде виділено Києву до кінця 2024 року.
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
Денис Шмигаль
Європейська комісія
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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