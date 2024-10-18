Наступний транш із програми Ukraine Facility Україні виділять до кінця 2024 року, - фон дер Ляєн

Про це вона сказала на пресконференції після закінчення засідання Європейської ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми допоможемо Україні відновитися і будемо з Україною на її шляху до членства. Перша міжурядова конференція відбулася в червні. Україна зробила величезний крок уперед, двосторонній процес скринінгу триває, і паралельно в нас є Український план, який включає важливі реформи для цього шляху вступу. І він підтримується 50 млрд євро, які виділяються на підставі досягнень у реформах. Це 50 млрд євро на чотири роки - 2024-2027. Ми бачимо значний прогрес і завдяки цьому прогресу ми вже виділили близько 12 млрд євро і очікуємо, що наступний транш буде виділено до кінця року. Є хороший прогрес", - сказала фон дер Ляєн.

Розмір траншу вона не назвала.

За підсумками засідання Євроради, голови держав та урядів ЄС прийняли документ, у якому засудили російську агресію проти України, підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, та наголосили, що Росія не має перемогти у своїй загарбницькій війні, поінформував Укрінформ.

"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є показовим порушенням хартії ООН, та підтвердила продовження підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Вона також підтверджує непохитні зобов’язання Європейського Союзу надавати Україні та її народу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу, так довго, як буде необхідним, та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Росія не має перемогти", - наголошується у прийнятому рішенні європейських лідерів.

Європейська рада підтвердила також підтримку для всебічного, справедливого та тривалого миру, на основі Хартії ООН та міжнародного права, та згідно з ключовими цілями та принципами української Формули миру. Зокрема, у розвиток першого Саміту миру в Україні ЄС та його країни-члени будуть продовжувати інтенсивне глобальне залучення для розбудови якомога ширшої міжнародної підтримки цієї ініціативи.

"Європейський Союз наголосив, що жодних ініціатив по Україні не може прийматися без України. Європейський Союз буде залишатися тісно залученим у це питання та у подальші міжнародні зусилля. Європейська рада привітала проведення саміту Україна - Південно-Східна Європа, що відбувся 9 жовтня 2024 року у місті Дубровнік", - йдеться у документі.