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Євросоюз остаточно схвалив надання Україні 50 млрд євро підтримки

28 лютого, 2024 середа
22:48
Світ Україна ЄС

Рада Європейського Союзу в середу, 28 лютого, схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"ЄС остаточно схвалив 4-річну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе нашому уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в нашу економіку та пришвидшить наше членство в ЄС. Очікуємо на перші кошти вже у березні", – написав він.

Як додали в Міністерстві фінансів України, Ukraine Facility – це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України  на її шляху вступу до ЄС. В його рамках надаватиметься підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів урядом України та Європейською комісією. 

Протягом 2024-2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з них понад 5 млрд становлять гранти. 

  • Напередодні Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility, багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро. Рішення Ради ЄС є кінцевим пунктом у започаткуванні цього інструменту. 
Теги:
ЄС
Вступ в ЄС
Війна з Росією
допомога Україні
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