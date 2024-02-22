Комітети Європарламенту підтримали надання Україні €50 млрд

Про це депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон повідомила у соцмережі Х.

"Комітет у закордонних справах Європейського Парламенту єдиний у підтримці України. Ми щойно схвалили Ukraine Facility, фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро на наступні роки", - написала фон Крамон.

Вона також запевнила, що на пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь парламент знову буде солідарний з Україною.

???????? European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.

On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with ???????? pic.twitter.com/GaX14f8wqk — Viola von Cramon ???????????????????????? (@ViolavonCramon) February 22, 2024