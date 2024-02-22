Комітети Європарламенту підтримали надання Україні €50 млрд
Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення щодо Ukraine Facility, багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро
Про це депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон повідомила у соцмережі Х.
"Комітет у закордонних справах Європейського Парламенту єдиний у підтримці України. Ми щойно схвалили Ukraine Facility, фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро на наступні роки", - написала фон Крамон.
Вона також запевнила, що на пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь парламент знову буде солідарний з Україною.
- Нагадаємо, 1 лютого всі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ також розраховує отримати перший транш із цього пакету вже в березні.
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