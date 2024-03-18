Уряд ухвалив план Ukraine Facility для отримання €50 млрд від ЄС
Кабінет міністрів України ухвалив план для програми Ukraine Facility, яка передбачає фінансову підтримку України Європейським Союзом на загальну суму €50 млрд
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
План має структурні реформи, яким відповідають більше 100 квартальних індикаторів. Він є фундаментом для надання Європейським Союзом фінансової підтримки Україні на 2024-2027 роки сумою €50 млрд у рамках програми Ukraine Facility.
"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", - розповів Шмигаль.
Очільник уряду додав, що план був розроблений разом з європейськими партнерами з метою наблизити членство України в ЄС. За словами Шмигаля, документ "найближчим часом" передадуть до Європейської комісії на розгляд.
"Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько €16 млрд цього року", - додав прем’єр-міністр.
- 29 грудня минулого року Кабінет міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.
- 11 січня посли держав-членів ЄС затвердили мандат на проведення перемовин з Європарламентом щодо створення Ukraine Facility – програми підтримки України у 2024-2027 рр.
- 28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 - 2027 роки.
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