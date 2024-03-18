Уряд ухвалив план Ukraine Facility для отримання €50 млрд від ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

План має структурні реформи, яким відповідають більше 100 квартальних індикаторів. Він є фундаментом для надання Європейським Союзом фінансової підтримки Україні на 2024-2027 роки сумою €50 млрд у рамках програми Ukraine Facility.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", - розповів Шмигаль.

Очільник уряду додав, що план був розроблений разом з європейськими партнерами з метою наблизити членство України в ЄС. За словами Шмигаля, документ "найближчим часом" передадуть до Європейської комісії на розгляд.

"Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько €16 млрд цього року", - додав прем’єр-міністр.