Україні перерахували перший транш із пакета 50 млрд євро, – Боррель
Європейська комісія 20 березня перерахувала Україні 4,5 млрд євро. Це перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро
Про це на брифінгу в Брюсселі оголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав він.
Завтра Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС, додав дипломат.
Своєю чергою європейський комісар із питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї заявив, що другий транш має "впасти" у квітні.
"Процес відбудови України вже запущено. Ми докладатимемо зусиль до того, щоби він був безперебійним. Закликаємо долучатися і приватний бізнес, а також будемо заохочувати Україну до виконання подальших реформ, необхідних на шляху до вступу в ЄС", - зазначив Варгеї.
Окрім того, єврокомісар оцінив розмір фінансової допомоги, яку Україна отримала від ЄС із початку повномасштабної війни.
"Коли говоримо про фінансову допомогу, від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз, країни-учасниці та європейські інституції загалом надали Україні 98 млрд євро допомоги. Це фінансова допомога, військова допомога, фонди, завдяки яким можна було прихистити українських біженців", - зауважив він.
- 28 лютого ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку та пришвидшить членство України в ЄС.
- 18 березня Кабмін ухвалив план для програми Ukraine Facility.
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