Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям цими вихідними

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За словами Діденко, у суботу в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощ.

Фото: Наталка Діденко

"Вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу", - розповіла Діденко.

Вже в неділю, за інформацією Діденко, в Україні буде сухо. Лише на сході затримаються опади. Також очікується рвучкий та сильний вітер.

"Температура повітря і вночі, і вдень в Україні крутитиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні вдень +4...+9, а на сході навіть +9...+15 градусів", - додала синоптикиня.

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У суботу, 23 листопада, у Києві йтиме мокрий сніг, а вже 24 листопада опадів не очікується.

"Північно-західний вітер очікується рвучким, некомфортним. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла", - додала Діденко.