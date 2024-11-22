Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям цими вихідними
На початку вихідних в Україні може сніжити, а подекуди пройдуть дощі. У неділю ж ситуація зміниться – по всій країні буде сухо, лише на сході можливі опади
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За словами Діденко, у суботу в Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощ.
Фото: Наталка Діденко
"Вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу", - розповіла Діденко.
Вже в неділю, за інформацією Діденко, в Україні буде сухо. Лише на сході затримаються опади. Також очікується рвучкий та сильний вітер.
"Температура повітря і вночі, і вдень в Україні крутитиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні вдень +4...+9, а на сході навіть +9...+15 градусів", - додала синоптикиня.
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У суботу, 23 листопада, у Києві йтиме мокрий сніг, а вже 24 листопада опадів не очікується.
"Північно-західний вітер очікується рвучким, некомфортним. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла", - додала Діденко.
- Раніше Наталка Діденко повідомляла, що у п'ятницю, 22 листопада, у більшості областей України очікується сильний вітер та сніг.
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