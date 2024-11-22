У РФ завод з виробництва СПГ майже законсервований через західні санкції проти російської енергетики

Про це пише Bloomberg.

Об’єкт ПАТ "Новатек", єдиний в Росії будівельний майданчик для модулів зрідженого природного газу, у Білокаменці на березі Баренцева моря майже законсервований.

Наприкінці жовтня та в перших числах листопада інтенсивність нічного освітлення на заводі була найнижчою з 2019 року, згідно із супутниковими спостереженнями, зібраними та проаналізованими Групою спостереження за Землею в Інституті державної політики Пейна в Колорадо.

Цей майданчик мав стати унікальним центром для виробництва так званих LNG-потягів — модульних переробних установок, здатних охолоджувати природний газ до його рідкої форми. Але після будівництва двох потягів для Arctic LNG 2, найновішого російського експортного об’єкта, немає жодних ознак діяльності, яка була б потрібна для подальшого розширення потужностей у найближчому майбутньому.

Зазначається, що причиною стали західні санкції на "Новатек" і всі його майбутні СПГ-проєкти, включаючи заводи з виробництва, перевантажувальні потужності та танкери.

Новатек не відповів на запит Bloomberg прокоментувати поточний рівень активності на Білокаменці.