Російський проєкт Arctic LNG 2 майже припинив видобуток газу через санкції на експорт, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні поінформовані джерела.

Зазначається, що родовища, які живлять завод, у перші десять днів листопада перекачували в середньому 0,4 млн кубометрів газу на день. Показники впали більш ніж на 90% від середнього видобутку у жовтні.

Крім того, це стало найнижчим середнім рівнем видобутку для російського проєкту щонайменше з вересня 2023 року. Навіть під час пусконалагоджувальних робіт і введення в експлуатацію першої лінії Arctic LNG 2 в четвертому кварталі минулого року її родовища виробляли від 2 млн до майже 14 млн кубометрів на добу.

Як додає Bloomberg, Arctic LNG 2 має ключове значення для російських амбіцій щодо збільшення експорту ЗПГ і розвитку Північного морського шляху, тому він став об'єктом кількох хвиль західних санкцій за останній рік.

Проєктна потужність заводу становить 19,8 млн тонн ЗПГ на рік, але наразі працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік.