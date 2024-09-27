Індія скасовує імпорт газу підсанкційного російського проєкту "Арктик СПГ 2"
Міністр нафти Індії Панкадж Джайн заявив, що країна не купуватиме скраплений природний газ (СПГ), вироблений у підсанкційному російському проєкті "Арктик СПГ 2"
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не купуватимемо (постачання) з проекту "Арктик СПГ 2". Ми не купуємо жодних санкціонованих товарів. Те, на що поширюються широкі санкції, ми не чіпаємо", - заявив Джайн.
Проєкт "Арктик СПГ 2" російської компанії "Новатек" потрапив під західні санкції через війну Росії проти України. Сполучені Штати також запровадили санкції проти сотень юридичних та фізичних осіб за підтримку військових зусиль Росії, включаючи компанії, що підтримують розробку проєкту "Арктик СПГ 2" та його постачання ЗПГ.
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"Новатек" заявив, що звинувачення в ЗМІ щодо участі компанії у створенні та управлінні "тіньовим флотом" для проєкту "Арктик СПГ 2" не відповідають дійсності.
- У травні імпорт нафти з Росії в Індію зріс до рекордного рівня у близько 2,1 млн барелів на добу на тлі зниження попиту на російську нафту з боку Китаю.
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