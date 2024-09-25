В Індії є механізми прямого тиску на Росію, - політолог Цибулько

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Індія має серйозні механізми тиску на Росію. Індія є найбільшим покупцем російського озброєння та нафти. Системи розрахунків за цю нафту дуже ускладнені. Мало того, Росія у відповідь не може виплатити індійським компаніям частину дивідендів, приблизно мільярд доларів, які вони заробили на російському ринку. Тобто залежність Росії від Індії є досить чутливою. Хоча торгівля Росії з Китаєм перевершує торгівлю з Індією, Індія є найбільшим ринком збуту російської продукції військово-промислового комплексу. Це найбільший покупець російської зброї", - зазначив політолог.

Оскільки Індія починає переоснащення та переозброєння, Україна може виступити серйозним конкурентом Росії в забезпеченні озброєнням Індії, вважає Цибулько.

"Індія свого часу мала понад 40 кооперативних проєктів з Україною з виробництва зброї, зокрема військово-транспортний літак Ан-178. Індію також цікавив літак Ан-132. На озброєнні в Індії близько 120 літаків Ан-32, і Україна модернізує ці літаки. Індія закупила в Росії есмінці, силові установки до яких виробляє "Зоря – Машпроект". Без цих силових установок два есмінці не можуть рухатися. Тобто в Індії дійсно є механізми прямого тиску на Росію. Попри специфіку, Індія залишається найбільшою демократією світу. Нещодавно Джозеф Байден вів консультації щодо конструкції безпеки в Тихоокеанському регіоні з Індією, Австралією, Японією та Південною Кореєю. Тому Індія також на прямому зв’язку зі США", - додав він.