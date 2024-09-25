В Індії заявили, що наразі не мають мирного плану щодо закінчення війни, але ведуть переговори з Україною і РФ
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що його країна не має так званого мирного плану щодо завершення війни в Україні, але підтримує зв'язок як із Києвом, так і з Москвою
Про це пише видання The Hindu.
За словами Джайшанкара, уряд Індії проводить розмови з обома сторонами, щоб побачити, чи може він повпливати на прискорення завершення війни та початок серйозних переговорів між двома країнами.
"Це свого роду експеримент, яким ми займаємося. Я маю на увазі, що в нас немає мирного плану", – сказав індійський міністр.
Він зазначив, що Індія ділиться з Києвом інформацією від розмов, які вона вела з Москвою, і навпаки.
"Мені здається, що обидві сторони цінують це", – зазначив голова МЗС Індії.
Він також підкреслив, що у світі не так багато країн і лідерів, які мають бажання або можливість взаємодіяти як з Україною, так і з Росією.
- 9 вересня стало відомо, що радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал планує відвідати Росію та зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, щоб "обговорити мирні зусилля" щодо України.
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