Індія відправляє представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, - ЗМІ
Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал планує відвідати Росію та зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України
Про це повідомляє India Today з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що представник Індії планує свій візит до Росії 10 та 11 вересня. Там Довал зустрінеться з Володимиром Путіним і обговорить "мирні зусилля", спрямовані на вирішення війни в Україні.
У джерелах додали, що під час свого візиту Довал також візьме участь у зустрічі БРІКС з питань безпеки.
- Російське військове керівництво обманом завербувало на війну проти України понад 90 громадян Індії, з них щонайменше вісім людей загинули.
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