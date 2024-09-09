Індія відправляє представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, - ЗМІ

Про це повідомляє India Today з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що представник Індії планує свій візит до Росії 10 та 11 вересня. Там Довал зустрінеться з Володимиром Путіним і обговорить "мирні зусилля", спрямовані на вирішення війни в Україні.

У джерелах додали, що під час свого візиту Довал також візьме участь у зустрічі БРІКС з питань безпеки.