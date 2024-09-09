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Індія відправляє представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, - ЗМІ

Катерина Єсікова
9 вересня, 2024 понедiлок
00:06
Світ Індія росія прапор

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал планує відвідати Росію та зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України

Зміст

Про це повідомляє India Today з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що представник Індії планує свій візит до Росії 10 та 11 вересня. Там Довал зустрінеться з Володимиром Путіним і обговорить "мирні зусилля", спрямовані на вирішення війни в Україні.

У джерелах додали, що під час свого візиту Довал також візьме участь у зустрічі БРІКС з питань безпеки.

  • Російське військове керівництво обманом завербувало на війну проти України понад 90 громадян Індії, з них щонайменше вісім людей загинули.

Теги:
Україна
Росія
Індія
Війна з Росією
Світ про Україну
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