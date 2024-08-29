РФ обманом завербувала на війну в Україні понад 90 громадян Індії, щонайменше 8 загинули, - парламентар
Російське військове керівництво обманом завербувало на війну проти України понад 90 громадян Індії, з них щонайменше вісім людей загинули
Про це повідомляє депутат індійського парламенту Вікрамджит Сінґх Сахнейб, передає телеканал "Дождь".
"Нам поки що не вдалося ні повернути тіла загиблих, ні ідентифікувати їх, бо ці люди перебувають у гарячій точці, і ми навіть не знаємо, де вони саме", - заявив депутат.
Сахнейб додав, що 13 громадян Індії самостійно покинули збройні сили РФ. Наразі в армії залишаються, як каже депутат, 69 або 70 людей.
За його словами, більшість індійців завербували обманом. Зазначається, що нелегальний найм молодих індійців у зону бойових дій під приводом переправки за кордон на роботу розпочався ще до війни в Україні. Однак із початком повномасштабного вторгнення в Україну шахраї почали діяти впевненіше - деякі з них координують найм індійців, перебуваючи у російських військах.
- Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебував з візитом у Росії на зустрічі з російським диктатором Путіним говорив про повернення додому індійців, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України.
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