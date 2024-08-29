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РФ обманом завербувала на війну в Україні понад 90 громадян Індії, щонайменше 8 загинули, - парламентар

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
06:21
Війна з Росією Індія росія прапор

Російське військове керівництво обманом завербувало на війну проти України понад 90 громадян Індії, з них щонайменше вісім людей загинули

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Про це повідомляє депутат індійського парламенту Вікрамджит Сінґх Сахнейб, передає телеканал "Дождь".

"Нам поки що не вдалося ні повернути тіла загиблих, ні ідентифікувати їх, бо ці люди перебувають у гарячій точці, і ми навіть не знаємо, де вони саме", - заявив депутат.

Сахнейб додав, що 13 громадян Індії самостійно покинули збройні сили РФ. Наразі в армії залишаються, як каже депутат, 69 або 70 людей.

За його словами, більшість індійців завербували обманом. Зазначається, що нелегальний найм молодих індійців у зону бойових дій під приводом переправки за кордон на роботу розпочався ще до війни в Україні. Однак із початком повномасштабного вторгнення в Україну шахраї почали діяти впевненіше - деякі з них координують найм індійців, перебуваючи у російських військах.

  • Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебував з візитом у Росії на зустрічі з російським диктатором Путіним говорив про повернення додому індійців, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України.

Теги:
Світ
Росія
Індія
російська армія
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