Росія звільнить зі служби і поверне додому індійців, які беруть участь у війні проти України, - ЗМІ
Індійців, які беруть участь у збройній агресії Росії проти України, звільнять зі служби та повернуть додому. Загалом близько 20 громадянин Індії завербували на війну проти України
Про це пише NDTV.
Під час візиту до Москви прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив занепокоєння щодо індійців, яких туристичні агенти обманом заманюють на службу в російську армію. Джерела видання повідомили, що Росія взяла на себе зобов'язання повернути їх додому.
Зазначається, що близько 20 громадянин Індії були змушені брати участь у війні проти України після того, як агенти обманом заманили їх до Росії обіцянками прибуткової роботи.
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Раніше у Міністерстві закордонних справ Індії зазначили, що у російській армії може служити від 30 до 40 її громадян. Водночас 10 індійців вже повернулися додому.
Щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні в Україні, що змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють в армії.
Візит Моді до Москви
У понеділок, 8 липня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прилетів до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
Це перший візит Моді до Росії за останні п’ять років. У 2019 році він відвідав економічний саміт у Владивостоці. Візит індійського прем’єра до Москви триватиме два дні, 8 і 9 липня, після чого він вирушить до Австрії.
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