Росія звільнить зі служби і поверне додому індійців, які беруть участь у війні проти України, - ЗМІ

Про це пише NDTV.

Під час візиту до Москви прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив занепокоєння щодо індійців, яких туристичні агенти обманом заманюють на службу в російську армію. Джерела видання повідомили, що Росія взяла на себе зобов'язання повернути їх додому.

Зазначається, що близько 20 громадянин Індії були змушені брати участь у війні проти України після того, як агенти обманом заманили їх до Росії обіцянками прибуткової роботи.

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Раніше у Міністерстві закордонних справ Індії зазначили, що у російській армії може служити від 30 до 40 її громадян. Водночас 10 індійців вже повернулися додому.

Щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні в Україні, що змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють в армії.

Візит Моді до Москви

У понеділок, 8 липня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прилетів до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Це перший візит Моді до Росії за останні п’ять років. У 2019 році він відвідав економічний саміт у Владивостоці. Візит індійського прем’єра до Москви триватиме два дні, 8 і 9 липня, після чого він вирушить до Австрії.