Моді під час візиту до Москви домагатиметься "демобілізації" індійців з російської армії
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Москви 8-9 липня на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним домагатиметься дострокової "демобілізації" з армії РФ індійців, яких завербували на війну проти України
Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Індії, пише Reuters.
"Ми робимо все можливе, щоб індійські громадяни повернулися якомога швидше", – сказав міністр закордонних справ Вінай Кватра, додавши, що 10 індійців вже повернулися додому.
За офіційними оцінками Індії, у російській армії може служити від 30 до 40 її громадян. За останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або освіти, а в результаті вони воювали проти України.
Щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні в Україні, що змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють в армії.
Зазначається, що інші країни Південної Азії також застерігають своїх громадян від заманювання до російської армії. Шрі-Ланка посилила контроль, щоб запобігти обману своїх громадян. Уряд заявив, що десятки людей, які хочуть повернутися додому, вже воюють на війні.
Непал також заявив у травні, що кілька його громадян були незаконно завербовані до російської армії, причому, за оцінками, щонайменше 200 з них служать на фронті, а близько 100 вважаються зниклими безвісти. У лютому CNN заявив, що для участі у бойових діях проти України Росія завербувала у свою армію близько 15 тисяч громадян Непалу. Їх заманили високою зарплатою та обіцянкою в пришвидшеному режимі надати російський паспорт.
- У червні стало відомо, що на російсько-українській війні загинули двоє військових - громадян Індії, яких завербувала Росія. Влада закликала Кремль звільнити зі служби й повернути додому індійців, які служать у російській армії.
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