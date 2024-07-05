Моді під час візиту до Москви домагатиметься "демобілізації" індійців з російської армії

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Індії, пише Reuters.

"Ми робимо все можливе, щоб індійські громадяни повернулися якомога швидше", – сказав міністр закордонних справ Вінай Кватра, додавши, що 10 індійців вже повернулися додому.

За офіційними оцінками Індії, у російській армії може служити від 30 до 40 її громадян. За останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або освіти, а в результаті вони воювали проти України.

Щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні в Україні, що змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють в армії.

Зазначається, що інші країни Південної Азії також застерігають своїх громадян від заманювання до російської армії. Шрі-Ланка посилила контроль, щоб запобігти обману своїх громадян. Уряд заявив, що десятки людей, які хочуть повернутися додому, вже воюють на війні.

Непал також заявив у травні, що кілька його громадян були незаконно завербовані до російської армії, причому, за оцінками, щонайменше 200 з них служать на фронті, а близько 100 вважаються зниклими безвісти. У лютому CNN заявив, що для участі у бойових діях проти України Росія завербувала у свою армію близько 15 тисяч громадян Непалу. Їх заманили високою зарплатою та обіцянкою в пришвидшеному режимі надати російський паспорт.