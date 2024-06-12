На війні в Україні загинули двоє завербованих Росією громадян Індії
На російсько-українській війні загинули двоє військових - громадян Індії, яких завербувала Росія. Влада закликає Кремль звільнити зі служби й повернути додому індійців, які служать у російській армії
Про це повідомляє пресслужба МЗС Індії.
"Ми з жалем констатуємо, що двоє громадян Індії, які були завербовані російською армією, нещодавно були вбиті під час конфлікту між Росією та Україною", - йдеться у заяві відомства.
Зазначається, що Індія закликала РФ повернути тіла двох загиблих та чинила тиск на російську владу включно з міністерством оборони.
"Міністерство закордонних справ і посольство Індії в Москві рішуче звернулися до російського посла в Нью-Делі та російської влади в Москві відповідно щодо дострокового звільнення та повернення всіх громадян Індії, які перебувають в армії РФ", - додають в індійському МЗС.
Крім того, Індія вимагає від Росії припинити будь-яке подальше вербування своїх громадян російською армією. Там наголошують, що такі дії "не будуть узгоджуватися з партнерством".
Відомство також закликало громадян Індії бути обережними під час пошуку можливостей працевлаштування в Росії.
- Ще наприкінці лютого міністерство закордонних справ Індії попросило Росію про дострокове звільнення деяких громадян, які уклали контракти з російською армією.
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