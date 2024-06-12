На війні в Україні загинули двоє завербованих Росією громадян Індії

Про це повідомляє пресслужба МЗС Індії.

"Ми з жалем констатуємо, що двоє громадян Індії, які були завербовані російською армією, нещодавно були вбиті під час конфлікту між Росією та Україною", - йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що Індія закликала РФ повернути тіла двох загиблих та чинила тиск на російську владу включно з міністерством оборони.

"Міністерство закордонних справ і посольство Індії в Москві рішуче звернулися до російського посла в Нью-Делі та російської влади в Москві відповідно щодо дострокового звільнення та повернення всіх громадян Індії, які перебувають в армії РФ", - додають в індійському МЗС.

Крім того, Індія вимагає від Росії припинити будь-яке подальше вербування своїх громадян російською армією. Там наголошують, що такі дії "не будуть узгоджуватися з партнерством".

Відомство також закликало громадян Індії бути обережними під час пошуку можливостей працевлаштування в Росії.