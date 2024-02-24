Індія просить Росію достроково відпустити її громадян, які працюють в армії РФ

Про це пише Reuters.

"Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на "допоміжні роботи" в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", - йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше індійська газета писала, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік.