За рік США придбали індійських нафтопродуктів із сировини РФ на $1,3 млрд, - СNN

Про це повідомляє CNN.

Від продажу сирої нафти до Індії в минулому році Росія заробила рекордні $37 млрд. Зазначено, що частина сирої російської нафти переробляється на нафтопродукти на заводах, що знаходяться на західному узбережжі Індії. Потім їх експортують до США та інших країн, які схвалюють санкції щодо нафти РФ.

Відповідно до аналізу Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря, країни, які також застосовують санкції проти РФ, торік імпортували на $9,1 млрд нафтопродуктів з російської сировини. Це на 44% більше, ніж у 2022 році.

Водночас Кремль знайшов спосіб збагатитися завдяки такому процесу переробки й експорту. Один із нафтопереробних заводів у Індії, який приймає російську нафту, розташований у Вадинарі - ним керує компанія Nayara Energy, 49,1% якої належить російському державному нафтовому гіганту "Роснефть". Згідно з оцінками Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря, Сполучені Штати імпортували в 2023 році нафтопродуктів на $63 млн, перероблених на Вадинарі. Зазначено, що близько половини сирої нафти, яку використовує завод - російська.

У звіті Центр додає, що експорт з Вадинара "спричинює значні податкові надходження для Кремля у формі оподаткування експортованої російської сирої нафти".

Таким чином, доходи Росії у 2023 році досягли рекордних $320 млрд, і можуть далі зростати завдяки закупівлям нафти Індією. CNN зауважує, на думку аналітиків, приблизно третину грошей РФ витратила на війну в Україні торік, а на фінансування війни у 2024 році Москва планує виділити ще більшу частину коштів.