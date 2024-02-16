Індія відновила імпорт російської нафти "Сокол"
Після двомісячної перерви Індія відновила імпорт російської нафти "Сокол"
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири торгові джерела.
Зазначається, що мінімум два нафтопереробні заводи на цей час відновили постачання легкої малосірчистої нафти в лютому, повідомили джерела та дані відстеження суден.
Індійська компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), за словами джерел, купила нафту "Сокіл" у трейдера. HPCL, ймовірно, заплатить за нафту в дирхамах ОАЕ, додали троє джерел.
Індійські державні нафтопереробники були змушені припинити закупівлю цього сорту минулого року після того, як уряд порадив їм не використовувати китайські юані для оплати російської нафти на тлі напружених відносин між Нью-Делі та Пекіном.
Це призвело до того, що понад 10 млн барелів непроданої нафти зберігались в морських сховищах, що стало одним із найбільших перебоїв у торгівлі російською нафтою з того часу, як Захід запровадив санкції проти Москви через її вторгнення в Україну.
- Індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) відмовилась купувати російську сиру нафту Sokol, оскільки банки-посередники не проводять платежі.
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