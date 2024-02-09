Індійський НПЗ BPCL відмовився купувати в РФ нафту "Сокол", бо банки не проводять оплату

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного чиновника.

Індійський НПЗ BPCL тепер здебільшого покладається на нафту Urals й утримується від купівлі російської сирої нафти сорту Sokol через нездійснювані банками платежі.



Наразі немає пропозицій щодо нафти сорту «Сокіл», і на ринку Urals також стало напружено, сказав чиновник.

Зазначається, що нафта Urals, провідна експортна суміш Росії, що завантажується із західних портів, здебільшого постачається до Азії через ембарго ЄС на російську нафту, а Індія стає її головним покупцем морської нафти.

Тим часом не було жодних збоїв в отриманні BPCL російської нафти через кризу в Червоному морі, і компанія буде купувати нафту з будь-якого джерела, якщо це буде фінансово життєздатним, заявив керівник нафтопереробних заводів Санджай Кханна.

Попри те, що BPCL збирається купувати венесуельську нафту, пропозиції були нежиттєздатними, оскільки знижка повинна становити близько $10, повідомило джерело.