Індійський НПЗ BPCL відмовився купувати в РФ нафту "Сокол", бо банки не проводять оплату
Індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) відмовилась купувати російську сиру нафту Sokol, оскільки банки-посередники не проводять платежі
Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного чиновника.
Індійський НПЗ BPCL тепер здебільшого покладається на нафту Urals й утримується від купівлі російської сирої нафти сорту Sokol через нездійснювані банками платежі.
Наразі немає пропозицій щодо нафти сорту «Сокіл», і на ринку Urals також стало напружено, сказав чиновник.
Зазначається, що нафта Urals, провідна експортна суміш Росії, що завантажується із західних портів, здебільшого постачається до Азії через ембарго ЄС на російську нафту, а Індія стає її головним покупцем морської нафти.
Тим часом не було жодних збоїв в отриманні BPCL російської нафти через кризу в Червоному морі, і компанія буде купувати нафту з будь-якого джерела, якщо це буде фінансово життєздатним, заявив керівник нафтопереробних заводів Санджай Кханна.
Попри те, що BPCL збирається купувати венесуельську нафту, пропозиції були нежиттєздатними, оскільки знижка повинна становити близько $10, повідомило джерело.
- Японія та інші країни "Великої сімки" розглядають посилення правил дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти з 20 лютого.
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