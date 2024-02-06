Країни G7 планують посилити правила імпорту російської нафти, - ЗМІ
Японія та інші країни "Великої сімки" розглядають посилення правил дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти з 20 лютого
Про це інформує Nikkei.
Зазначається, що наразі від страхових компаній та перевізників потрібно отримувати запевнення в тому, що ціна на нафту не перевищує встановлену міжнародними санкціями межу. Відповідний документ діє на весь період договору страхування чи транспортування.
Тепер же передбачається, що такий документ буде потрібен на кожне навантаження.
Як пише видання, про посилення правил домовилися представники країн G7, Євросоюзу та Австралії.
- У грудні повідомлялося, що Росія втратила 34 млрд євро експортного виторгу після запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту та набуття чинності забороною на її імпорт морем до країн ЄС. Це можна порівняти із запланованими на 2024 рік видатками російського бюджету на безпеку.
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