Країни G7 планують посилити правила імпорту російської нафти, - ЗМІ

Про це інформує Nikkei.

Зазначається, що наразі від страхових компаній та перевізників потрібно отримувати запевнення в тому, що ціна на нафту не перевищує встановлену міжнародними санкціями межу. Відповідний документ діє на весь період договору страхування чи транспортування.

Тепер же передбачається, що такий документ буде потрібен на кожне навантаження.

Як пише видання, про посилення правил домовилися представники країн G7, Євросоюзу та Австралії.