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РФ втратила €34 млрд через нафтові санкції: це розмір її річного бюджету на безпеку, - CREA

5 грудня, 2023 вiвторок
12:19
Економіка нафта ембарго санкції

Росія втратила 34 млрд євро експортного виторгу після запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту та набуття чинності забороною на її імпорт морем до країн ЄС. Це можна порівняти із запланованими на 2024 рік видатками російського бюджету на безпеку

Про це йдеться у доповіді Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Нафтові санкції за рік своєї дії (вони були введені 5 грудня 2022 року) скоротили експортні доходи Росії на 14%, випливає з аналізу CREA. Аналітики відзначають, що обмеження сильно вплинули на доходи Росії в першій половині 2023 року і коштували 180 млн євро на день. Втім, до другої половини року Москві вдалося скоротити втрати до 50 млн євро на день.

У доповіді наголошується, що санкції спрацювали в основному шляхом зниження цін на російську нафту в порівнянні зі світовими цінами, що призвело до втраченої вигоди у 32 млрд євро. Ще 2 млрд євро, яких недорахувалася Росія через обмеження, пов'язані зі скороченням обсягів експорту.

Збитки від обмежень виявилися значно меншими, ніж розраховували розробники санкцій, пише Politico. У доповіді наголошується, що зниження ефективності санкцій пов'язане з нездатністю західних країн забезпечити їхнє дотримання. Російська нафта продається вище за стелю, а нафтопродукти з російської нафти легально експортуються в західні країни.

Сукупні втрати від запроваджених західними країнами обмежень (34 млрд євро) можна порівняти з витратами на безпеку, закладеними до федерального бюджету на 2024 рік (3,4 трлн рублів). Це близько третини від закладених до бюджету витрат на оборону (105,5 млрд євро).

Відзначимо, що мета введених проти Росії нафтових санкцій була у тому, щоб позбавити Кремль ресурсів для ведення війни в Україні.

І вже цієї осені західні країни потурбувалися про відновлення ефективності санкцій. Вони розпочали боротьбу з "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу введених обмежень.

  • США 16 листопада ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ: вони експортували російську нафту за завищеними цінами.
  • 23 листопада стало відомо, що під тиском санкцій США три грецькі компанії перестали перевозити нафту з РФ.
  • 28 листопада стало відомо, що Росія стикається з серйозними проблемами в торгівлі своєю нафтою в Азії через недоліки розрахунків за неї у валюті, відмінній від долара США, і розв'язання цих проблем не видно.
  • Прибуток найбільших нафтогазових компаній Росії у 2023 році впав на 41%.
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
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