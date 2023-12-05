РФ втратила €34 млрд через нафтові санкції: це розмір її річного бюджету на безпеку, - CREA

Про це йдеться у доповіді Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Нафтові санкції за рік своєї дії (вони були введені 5 грудня 2022 року) скоротили експортні доходи Росії на 14%, випливає з аналізу CREA. Аналітики відзначають, що обмеження сильно вплинули на доходи Росії в першій половині 2023 року і коштували 180 млн євро на день. Втім, до другої половини року Москві вдалося скоротити втрати до 50 млн євро на день.

У доповіді наголошується, що санкції спрацювали в основному шляхом зниження цін на російську нафту в порівнянні зі світовими цінами, що призвело до втраченої вигоди у 32 млрд євро. Ще 2 млрд євро, яких недорахувалася Росія через обмеження, пов'язані зі скороченням обсягів експорту.

Збитки від обмежень виявилися значно меншими, ніж розраховували розробники санкцій, пише Politico. У доповіді наголошується, що зниження ефективності санкцій пов'язане з нездатністю західних країн забезпечити їхнє дотримання. Російська нафта продається вище за стелю, а нафтопродукти з російської нафти легально експортуються в західні країни.

Сукупні втрати від запроваджених західними країнами обмежень (34 млрд євро) можна порівняти з витратами на безпеку, закладеними до федерального бюджету на 2024 рік (3,4 трлн рублів). Це близько третини від закладених до бюджету витрат на оборону (105,5 млрд євро).

Відзначимо, що мета введених проти Росії нафтових санкцій була у тому, щоб позбавити Кремль ресурсів для ведення війни в Україні.

І вже цієї осені західні країни потурбувалися про відновлення ефективності санкцій. Вони розпочали боротьбу з "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу введених обмежень.