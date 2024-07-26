"Починає давати збій": у ГУР назвали найслабше місце військової машини росіян

Про це він сказав у телемарафоні.

"Такі оцінки робляться на підставі великих втрат у живій силі й техніці, в силах і засобах противника. Вони можуть поповнювати ці втрати, але вже спостерігаються серйозні проблеми з набором нових контрактників. І держава-агресор вигадує все нові стимули на різних рівнях, щоб залучати нове гарматне м’ясо. Але ця машина починає давати збій", - сказав Юсов.

За словами, окупанти мають проблеми і з планом набору живої сили, що точно матиме вплив на ситуацію на фронті. Він вважає найслабшим місцем РФ брак сучасних засобів, зброї та техніки. Наразі окупанти зорієнтовані на розконсервацію та модернізацію старого радянського озброєння. Але з виробництвом нової техніки є проблеми, зокрема через санкційну політику.

"Доступ до сучасних електронних систем, оптики, систем зв’язку – з усім цим у ворога залишаються значні проблеми", - зазначив Юсов.