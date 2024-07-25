Росіяни масово перекидають техніку та військові об'єкти до Кримського мосту, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили, що росіяни масово перекидають системи ППО, авіацію, радіолокаційні станції та військові об’єкти до Кримського мосту
Про це інформує рух "Атеш".
Також партизани наголошують, що на півострові критично бракує палива.
"На сьогоднішній день можемо констатувати, що росіяни активно перебазовують вцілілі установки ППО, авіацію, РЛС і всі військові об'єкти із західної частини Криму. Нафтосховища вже порожніють, а дістати паливо навіть місцевому населенню фактично неможливо", - йдеться у повідомленні.
Також за їхніми словами, склади БК переміщують на схід і розміщують також поряд із Кримським мостом.
"Вже сьогодні росіянам критично бракує систем ППО. Тому вони здатні прикривати лише один район півострова. Починається найзахопливіша фаза, після якої піде черговий "жест доброї волі", - кажуть в "Атеш".
- 24 липня "Атеш" зафіксував прибуття російської старої військової техніки до тимчасово окупованої Євпаторії.
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