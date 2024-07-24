Партизани фіксують прибуття старої військової техніки в окуповану Євпаторію

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що техніка, яка прибуває до Євпаторії, стає дедалі старішою, оскільки більшу частину сучасних танків було знищено на війні в Україні.

Координати: 45.214189, 33.367926

"Залишкам іржавих Т-72 та БМП-3 жити залишилося теж не довго. Скоро рашистам доведеться у повному складі пересідати на піввікові буханці та повертатися на свої болота!" - пишуть партизани.