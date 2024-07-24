Партизани фіксують прибуття старої військової техніки в окуповану Євпаторію
Партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття російської старої військової техніки до тимчасово окупованої Євпаторії
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що техніка, яка прибуває до Євпаторії, стає дедалі старішою, оскільки більшу частину сучасних танків було знищено на війні в Україні.
Координати: 45.214189, 33.367926
"Залишкам іржавих Т-72 та БМП-3 жити залишилося теж не довго. Скоро рашистам доведеться у повному складі пересідати на піввікові буханці та повертатися на свої болота!" - пишуть партизани.
- 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили секретний центр, де готують військових збройних сил РФ. Ворог його замаскував під школу для водолазів.
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