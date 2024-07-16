Партизани виявили у Севастополі центр підготовки ЗС РФ під виглядом школи для водолазів, - "Атеш"

Про це повідомляє рух "Атеш".

Зазначено, що партизан руху проходив навчання у секретному центрі.

"Агент "Атеш" зі складу ЗС РФ, повідомив нам про севастопольський центр підготовки ЗС РФ, який за легендою є школою для водолазів, де він і проходив навчання", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що в секретному центрі відбуваються тренування особового складу росіян, зокрема, окупанти в їх межах стріляють по мішенях у воді.

"Все-таки за легендою - тут розташований центр підготовки водолазів. Але це лише прикриття. Рашисти люблять останнім часом маскувати силові структури під МНС, а тепер ще й під водолазів", - кажуть в "Атеш".

Водночас партизани оприлюднили координати секретного навчального центру РФ: 44.5870943, 33.4306240.