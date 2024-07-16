Партизани виявили у Севастополі центр підготовки ЗС РФ під виглядом школи для водолазів, - "Атеш"
У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили секретний центр, де готують військових збройних сил РФ. Ворог його замаскував під школу для водолазів
Про це повідомляє рух "Атеш".
Зазначено, що партизан руху проходив навчання у секретному центрі.
"Агент "Атеш" зі складу ЗС РФ, повідомив нам про севастопольський центр підготовки ЗС РФ, який за легендою є школою для водолазів, де він і проходив навчання", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що в секретному центрі відбуваються тренування особового складу росіян, зокрема, окупанти в їх межах стріляють по мішенях у воді.
"Все-таки за легендою - тут розташований центр підготовки водолазів. Але це лише прикриття. Рашисти люблять останнім часом маскувати силові структури під МНС, а тепер ще й під водолазів", - кажуть в "Атеш".
Водночас партизани оприлюднили координати секретного навчального центру РФ: 44.5870943, 33.4306240.
- 12 липня повідомлялося, що російська окупаційна армія почала мінувати вхід до гавані біля Новоросійського морського порту малими мінами якірного типу.
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