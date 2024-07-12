Військові РФ мінують гавань біля порту в Новоросійську, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що партизани виявили чотири великі десантні кораблі на траверсі гори Колдун біля мису Мисхако. Там кораблі проводять мінування входу до гавані малими мінами якірного типу.

"Через страх повного знищення Чорноморського флоту українськими морськими дронами росіяни вже дісталися до зміцнення Новоросійського морського порту. Звичайно, малоймовірно, що їм це допоможе", - пишуть партизани.

Координати: 44.656521, 37.796644