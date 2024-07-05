Партизани підірвали залізничну колію під Єкатеринбургом, якою перевозили північнокорейські боєприпаси, – "Атеш"
Партизани підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агентам "Атеш" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У підсумку було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", – йдеться в повідомленні.
Партизани додають, що інформація про це просочилася лише в місцевих пабліках, а журналістів на місце пригоди не допустили. Ремонтній бригаді дозволили прибути на місце події та почати відновлювальні роботи лише після отримання команди з обласного управління ФСБ.
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