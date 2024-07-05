Партизани підірвали залізничну колію під Єкатеринбургом, якою перевозили північнокорейські боєприпаси, – "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агентам "Атеш" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У підсумку було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Партизани додають, що інформація про це просочилася лише в місцевих пабліках, а журналістів на місце пригоди не допустили. Ремонтній бригаді дозволили прибути на місце події та почати відновлювальні роботи лише після отримання команди з обласного управління ФСБ.